تحدى الكمامة فى معرض الإسكندرية للكتاب.. الاحتراز واجب

يشهد معرض الإسكندرية للكتاب، الذى انطلق يوم 1 أكتوبر الحالى، وتقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، بأرض كوتة، بالأزاريطة، إقبالا جماهيريا كبيرا، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعلى رأس هذه الأولويات ارتداء الكمامة، ومراعاة السماح بدخول الزوار بالتناوب طبقا للطاقة الاستيعابية المقررة.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، عن عدة إجراءات وقائية واحترازية خلال معرض الإسكندرية للكتاب من أجل المحافظة على سلامة الزوار وأصحاب دور النشر المشاركين بالمعرض وهى:

تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قياس درجات الحرارة عند دخول المعرض، المرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، الالتزام بارتداء الكمامة، الحفاظ على مسافات التباعد الآمن، تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية، تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

وقال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن معرض الإسكندرية للكتاب، يقام على مساحة 3000 متر، ويشهد مشاركة 134 دار نشر، إضافة إلى إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات وزارة الثقافة، كما أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء، مشيرا إلى الاستعداد لتنظيم عدد من المعارض الأخرى فى مختلف المحافظات.