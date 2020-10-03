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مطار القاهرة ينهي صيانة مخرات السيول بأرض المهبط.. صور

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مطار القاهرة ينهي صيانة مخرات السيول بأرض المهبط.. صور
مطار القاهرة ينهي صيانة مخرات السيول بأرض المهبط.. صور

تفقد المحاسب مجدى اسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى ، أعمال مخرات السيول وأعمال المهبط للأطمئنان على التشغيل بكفاءة وذلك استعدادا لموسم الشتاء المقبل.  

وطالب  اسحق ، العاملين على بذل اقصى جهد لاعمال الصيانة استعدادا لقدوم فصل الشتاء والانتهاء من كافة الاعمال الجاري الانتهاء منها بخصوص هذا الشان ، دون التاثير علي باقي الأعمال الجاري العمل بها لمطار القاهرة الدولي .

فيما قالت مصادر بالمطار إن هناك تعليمات من الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، باتخاذ كافة الاجراءات واعمال الصيانة تحسبا لموسم الشتاء بشكل عام ولاي موجة سيول بشكل خاص .

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