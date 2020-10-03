صالون الأوقاف الثقافى : نحتاج إلى روح أكتوبر لمواجهة قوى الشر والإرهاب

أكد المشاركون فى صالون الأوقاف الثقافى أن مصر والمصريين فى حاجة إلى روح أكتوبر لمواجهة قوى الشر والإرهاب لمواصلة معركة البناء والتنمية، والالتفاف حول رئيس الدولة وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية، وأن أحد أهم دروس حرب أكتوبر أنها أعادت للعرب والمسلمين العزة والكرامة وأنه لا تعارض بين الدين والدولة الوطنية، وأن قضية بناء الوعى السليم من أهم القضايا فى المرحلة الراهنة، وأن جماعة الإخوان الإرهابية تحمل فكر الخوارج وهى جماعة مارقة خرجت بالدين عن جادته ، وواجبنا أن نرسخ الانتماء من خلال استحضار تاريخنا المشرف فى نصر أكتوبر .





جاء ذلك افتتاح صالون الأوقاف الثقافى بحضور ومشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والإعلامى عمرو عبد الحميد، والإعلامى نشأت الديهى، حيث انطلقت فعالياته اليوم السبت بمناقشة كيفية استلهام "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطنى"، وذلك بحضور عدد من الأئمة والواعظات ولفيف من الإعلاميين والصحفيين مع التزام إجراءات التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية والاحترازية .

وقال وزير الأوقاف، فى بداية اللقاء، إن الوزارة سوف تطلق منتديين الأول : هذا الصالون الثقافى وسيكون لقاء شهريًا ثابتا، والثانى: هو منتدى الحوار الثقافى، مؤكدًا أنه رغم اختلاف مشاربنا الثقافية، إلا أننا نعمل معا على أرضية وطنية خالصة ؛ نقبل الرأى والرأى الآخر ، والذى يجمعنا جميعًا هو مصلحة الوطن ، وقد استطعنا بفضل الله تعالى من خلال هذه النخبة من مثقفين وإعلاميين وكُتاب أن نكسر حاجز التقابلية الذى ساد طويلًا بين رجال الإعلام والفكر والثقافة والأدباء والسياسيين وبين بعض المنتسبين إلى العمل الدينى فى الوعظ أو الخطابة.

وأضاف وزير الأوقاف : "استطعنا الآن أن نعمل معًا على كسر هذه النظرة المتوجسة ، من خلال الدفع بالشباب إلى تولى مناصب قيادية ، ومن خلال الاستزادة من العلوم، حيث حصل عدد كبير منهم على الدكتوراة فى اللغات الأجنبية وفى مجال الدراسات الحديثة كعلم النفس وعلم الاجتماع ، والكثير من الدورات التدريبية حتى نقضى على مسألة ضيق الأفق الثقافى .

وتابع : إننا فى حاجة إلى روح أكتوبر لمواجهة قوى الشر والإرهاب فى معركة البناء والتنمية، ولعل أهم ما يميز جيل أكتوبر هو التفاف الشعب المصرى حول رئيسه وجيشه وشرطته ومؤسساته الوطنية ، كما قالوا حينئذ : "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" نحن الآن أيضًا فى تحدٍ إقليمى أخطر بكثير من المرحلة التى كانت بها حرب أكتوبر ، لأن الدولة فى حرب وجود مع أهل الشر ، ومن ثم يجب استعادة روح الالتفاف حول القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية ، لأن هذا أحد أهم دروس حرب أكتوبر المجيدة ، فلا يمكن لأى إنسان عاقل أن يتطاول على وطنه أو ينال منه أو يسب أهله ووطنه إلا إذا كان مأجورا أو عميلًا.

من جانبه ، قال عبد المحسن سلامة إن حرب أكتوبر المقدسة والمجيدة غيرت المفاهيم بالكامل وأعادت لكل العرب والمسلمين العزة والمجد والكرامة فى كل أنحاء العالم، وأنه لا تعارض بين الدولة الوطنية والدين، مؤكدًا أن تغيير المفاهيم المغلوطة عند الغرب عن الإسلام والمسلمين، واجب من واجبات العصر، لافتا إلى ما تقوم به وزارة الأوقاف فى هذا الشأن من خلال السلاسل التى تصدرها باللغات المختلفة ومنها سلسلة رؤية باللغة العربية واللغات الأجنبية التى تُعد من أحدث الإصدارات فى مجال الفكر المستنير ، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف.

وفى كلمته، أشار محمود مسلم إلى أن قضية بناء الوعى السليم من أهم القضايا فى المرحلة الراهنة، ومسئولية كبيرة يصعب أن تتحملها جهة واحدة، وإنما ينبغى أن تتكاتف جميع المؤسسات لتحقيق هذا الهدف السامى، فالتأثير والإقناع وتغيير السلوك من خلال الاتصال المباشر مهمة سامية تقوم بها وزارة الأوقاف، مشيدًا برؤية الوزير مختارجمعة التى أسهمت فى إحكام الوزارة سيطرتها على المساجد ، حيث كانت الجماعات الإرهابية تستخدم المنابر لأغراضهم الخبيثة وتطويع الدين لتحقيق مآربهم ، حيث أساءوا إلى الإسلام بتصرفاتهم وسلوكهم.

فى حين أشاد نشأت الديهى بمواقف وزير الأوقاف من قوى الشر التى تتربص بمصر والمصريين، مؤكدًا أن هذا الوقت الذى تحيا فيه مصر هو وقت العمل والانتاج، والمتأمل يرى بعين الحقيقة هذا الكم الهائل من المشروعات التى يتم افتتاحها تباعًا دون توقف، مما أعاد لمصر دورها الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط .

وأشار الديهى، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحمل فكر الخوارج، وهى جماعة مارقة خرجت بالدين عن جادته، وأن هذه الندوات والصالونات التى تتبناها وزارة الأوقاف هى طريق التنوير الحقيقى وتكشف زيف هذه الجماعة وفساد منهجها .

وفى كلمته، قال عمرو عبد الحميد، إن حرب أكتوبر كانت بمثابة المصل الذى كانت تحتاجه العرب لحماية هويتها العربية بعد فقدها نتيجة هزيمة حرب 1967، مشيرًا إلى أنه "من واجبنا أن نرسخ الفخر بهذا النصر، لأنه هو الذى يحصن الأجيال القادمة من فقدان الهوية، وأن بعض دول العالم تجعل يومًا للاحتفال بجيشها وقواتها الباسلة لما قدموه فى ذلك اليوم من تضحيات باسلة فى سبيل رفعة الوطن"، مشيدًا بفكرة الصالون الثقافى الذى تقيمه وزارة الأوقاف، متمنيًا تكرار هذا الصالون الثقافى لأننا فى أمس الحاجة إلى مثل هذه الصالونات الفكرية، لأن ما يتم طرحه فيها من أسباب رفع الوعى لدى المجتمع.