علي ربيع يعلق على تحدي الكمامة: ما ينفعش نتساهل في لبسها علشان مصلحتنا كلنا

أكد الفنان على ربيع، ضرورة ارتداء الكمامة وعدم خلعها أياً كانت الظروف، مضيفا: "خلال الفترة الماضية أعداد المصابين بفيروس كورونا قلت بشكل ملحوظ، وهو ما ترتب عليه تساهل من قبل البعض ممن ظنوا أن وباء فيروس كورونا انتهى، وبالتالى لم يعودوا يرتدون الكمامة مثلما كانوا في السابق، وهذا أمر غير صحيح نهائياً، لأنه قد يترتب عليه أمور نحن فى غنى عنها، لذلك لا بد من الجميع الحرص على سلامتهم وسلامة من حولهم بعدم خلع الكمامة نهائياً وارتدائها بنفس القدر الذى تحلينا به في بداية وباء فيروس كورونا حتى لا نمر بموجات أخرى مثلما يحصل مع دول فى الخارج تعانى بشكل كبير من زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا بصورة كبيرة".

كما تطرق الفنان علي ربيع إلى تحدى تويتر الذى أطلقه الموقع اليوم، والذى يحث الناس من خلاله على ارتداء القناع الواقى "الكمامة" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بقوله: "الموضوع محتاج تحديا والتزاما من كل واحد فينا بضرورة ارتداء الكمامة علشان نعدى بسلام من هذا الوباء"، ثم ضرب المثل بنفسه حين قال: "أنا شخصياً من بداية أزمة كورونا ومابقلعش الكمامة نهائى، ومفيش مرة نزلت فيها من غيرها".