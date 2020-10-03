قوتنا في وحدتنا.. «عمال مصر»: مستمرون في مساندة قضايا الوطن

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه اليوم السبت برئاسة جبالي المراغي، على وحدة الصف لخدمة قضايا العمل والعمال ،في جميع المواقع من خلال التمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا ".

وأشار الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، إلى أن المجلس أعلن عن تمسكه بإستراتيجية مساندة الدولة المصرية لمواجهة التحديات ،معلنًا عن تفويضه مجددا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج، موضحًا أن 25 مليون عامل يقفون صفًا واحدًا ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون في الأرض فسادًا وإفسادا، مهنئًا بالذكرى 47 لحرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن 30 يونيو ثورة حقيقية كانت "طوق النجاة" أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد إستمرار عمال مصر في العمل وزيادة الإنتاج،مضيفًا أن عمال مصر يمتلكون من الوعي ما يكفي لمواجهة الشائعات المغرضة،ومساندون لسياسة الدولة المصرية التي تسير على قدم وساق من أجل إقامة المشروعات العملاقة التي ترفع الانتاج وتوفر فرص العمل،مشيدين بخطط الرئيس نحو تطوير الصناعة الوطنية ،وحماية القطاع العام ،ودعم العمال ،وتمثل ذلك في التوجيهات الجديدة بمد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من "كورونا"..وكذلك التأكيد على أن القيادة السياسية تواجه التحديات الخارجية بحكمة ووعي خاصة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

ووافق المجلس على التواصل مع اللجان النقابية للخروج برؤية واضحة حول لائحة شئون العاملين والاجور التي التي ارسلت من وزارة قطاع الاعمال إلى اللجان النقابية وضرورة التواصل مع النقابات العامة لوضع الصورة النهائية لهذه اللوائح بما لا يضر بالعاملين .. وإعداد رؤية عمالية تؤكد على حق المشاركة النقابية في الإدارة وتطوير اليات العمل بالشركات.

وقرر المجلس إعداد مذكرة إلى د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،بشأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لتطوير الجامعة العمالية التكنولوجية ،ودعم المؤسسة الثقافية العمالية .

ووافق المجلس على تنفيذ برامج للتدريب والتثقيف العمالي ،وتفعيل نشاطات الاتحادات العمالية المحلية بالمحافظات،وإتخاذ الاجراءات العاجلة لدعم الموارد المالية بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،و تفعيل لجنة إدارة اصول وممتلكات الاتحاد والتعاقد مع مكتب استشاري متخصص.

ووافق المجلس على مخاطبة ،رئيس مجلس الوزراء ،بشأن تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للمناجم والمحاجر ،لوضع لائحة للعاملين تضمن لهم الاستقرار بعد نقل تبعية المناجم والمحاجر للشركة المصرية للتعدين وإستغلال الثروات المنجمية .

وقرر المجلس تقديم الدعم المعنوي اللازم للمرشحين من العمال في إنتخابات مجلس النواب بالمحافظات ،ومنهم القيادتين النقابيتين مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد ،المرشح عن دائرة حلوان ،وعبدالفتاح إبراهيم نائب رئيس الإتحاد ،المرشح بدائرة بندر أول الزقازيق بالشرقية .

ويجدر بالذكر أن مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يضم رؤساء نقابات عامة ،وممثلين عن النقابات العامة ،البالغ عددها 27 ،وهي كالتالي : جبالي المراغي رئيس النقابة العامة للنقل البري،ومحمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة،ود.عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق،وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب،ومحمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للزراعة والري،وهشام رضوان رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي،وعبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ،ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول،وعبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية ،وعادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، وجمال عقبي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية،وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات،ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والاعلام والاثار ،وسعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربي،وهشام المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والإجتماعية،ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر،ود. حسام مصطفى رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري ،وابراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للإتصالات،وممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق،وعلي عبدالباسط رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية ،وعلى عبدالوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ،و أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية،ومجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، وخالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ،وسعيد حسيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد،وحسن شحاته رئيس النقابة العامة للنقل الجوي .