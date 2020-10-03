العناني: ننتظر قرار السعودية الرسمي بفتح العمرة ولم نتلق مخاطبات بالموعد

اوضح الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، موقف العمرة خلال الموسم الجاري ، قائلا اننا فى انتظار القرارات السعودية فى ذلك الشأن .

وقال العناني ، فى لقاء مع محرري ملف السياحة والآثار إننا لم نتلق إخطارا رسميا من الجانب السعودي بموعد محدد لبدء العمرة للموسم الجاري، او الاعداد التي سيتم السماح لشركات السياحة المصرية بتنفيذها .

استكمل حديثه قائلا : اننا اجتمعنا مع مسئولي الأتحاد المصري للغرف السياحية ولجنة اعمال تسيير اعمال غرفة شركات السياحة لمناقشة الاستعدادات النهائية للعمل بموسم العمرة في حال وصول خطاب رسمي من الجانب السعودى.

أضاف أن الوزارة خاطبت وزارة الصحة المصرية لوضع الضوابط الصحية المنظمة لتفويج المعتمرين، مع استيضاح مسألة الزام المعتمرين بعمل تحليل «PCR» من عدمة للكشف عن كورونا .