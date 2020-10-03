وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية إلى مطار مرسى علم.. صور

استقبل مطار مرسي علم اليوم رحلة الخطوط الجوية الاوكرانية من طراز B737/800 القادمة من مدينة كييف وعلي متنها ١٢٨ راكبا، وتعد هذه الرحلة هي الاولي من كييف بواسطه الخطوط الجوية الاوكرانية الي مرسي علم.
تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه كإجراء متبع لوصول أولي الرحلات الجوية إلي المطارات المصرية ، كما قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ علي سلامة وصحة الركاب والعاملين بالمطارات المصرية .
جدير بالذكر أن الخطوط الجوية الاوكرانية استأنفت رحلاتها الجوية إلي القاهرة الاسبوع الماضي بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.
ويأتي هذا في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي الطيران المدنى والسياحية لجذب وتنشيط الحركة السياحية إلى مصر.
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