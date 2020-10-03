صور.. مجدى البطران: هدفى خدمة البلاد على المستوى التشريعى والرقابى

كثف الدكتور مجدى البطران، أمين حزب المصريين الأحرار بالجيزة، ومرشح الحزب بدائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات، جولاته للقاء المواطنين وكبار العائلات بالدائرة، لاستعراض برنامجه الانتخابى ورؤيته لخدمة المواطنين.





والتقى البطران بعدد كبير من أبناء الهرم فى ضيافة عائلات جمعة، واستمع لكافة الأهالى من كفر الجبل ونزلة البطران وكفر المنفى.

وبين أن هدفه الرئيسى من خوض ماراثون الانتخابات تحقيق رؤية طموحة لخدمة البلاد على المستوى التشريعى، والرقابى، وأيضا خدمة أبناء الدائرة من الخدمات وتلبية الاحتياجات.

كما حضر "البطران" مرشح المصريين الأحرار بالدائرة التاسعة، ومقرها قسم أول أكتوبر رمز "الطائرة"، لقاءً موسعًا مع المحامين بحضور عماد عويان وكيل نقابة محامى جنوب الجيزة، ونقيب محامين الواحات وعدد كبير من المحامين، وتبادل الحوار وشرح برنامجه والاستماع لمقترحات الحضور، لإدراجه ضمن الرؤية المستهدفة.

وخلال الاجتماع أعلنت النقابة العامة لمحامين الجيزة، دعم مرشح المصريين الأحرار فى انتخابات مجلس النواب.

وبدوره أعرب البطران عن خالص شكره وتقديره لدعم القضاء الواقف "المحامين" له فى ذلك الاستحقاق.

فى ذات السياق، استقبل مشايخ وشباب "منشأة البكارى" بالهرم مرشح الحزب بالترحيب والدعم، وأبدى تقديره وعرفانه بمحبتهم والتى وصفها بالتاج فوق رأسه.