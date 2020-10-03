بطريرك الكاثوليك يهنئ البابا ثيودروس بمناسبة ذكرى انتخابه على كرسى الإسكندر

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا ثيودروس، بمناسبة مرور ستة عشر عامًا على انتخابه من المجمع المقدس، ثم بالقرعة الهيكلية المقدسة بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية.





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