أخبار عاجلة
4 مصريين في ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش ..اليوم -
أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مرتضى منصور يهدد عمرو الجنايني بتسجيلات مسربة -
هاشتاج #افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال يتصدر تويتر ومغردون.. على الحلوة والمرة معاه -
السكة الحديد تعلن موقف التهدئات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الأربعاء 14-10-2020 -
نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف اليوم -
فرنسا: نقف على نفس المسافة من أرمينيا وأذربيجان -
الإجمالي يتخطى 7.24 مليون.. الهند تسجل أكثر من 63 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة -
اشتباك عنيف داخل السجن المركزي في الكويت.. والداخلية تكشف التفاصيل -
أردوغان يحاول إخفاء علاقته برجل أعمال متورط في فضيحة كبرى.. تفاصيل -

بطريرك الكاثوليك يهنئ البابا ثيودروس بمناسبة ذكرى انتخابه على كرسى الإسكندر

أخبار مصرية مينا أشرف 2020-10-03 20:36 تبليغ
بطريرك الكاثوليك يهنئ البابا ثيودروس بمناسبة ذكرى انتخابه على كرسى الإسكندر
بطريرك الكاثوليك يهنئ البابا ثيودروس بمناسبة ذكرى انتخابه على كرسى الإسكندر
هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا ثيودروس، بمناسبة مرور ستة عشر عامًا على انتخابه من المجمع المقدس، ثم بالقرعة الهيكلية المقدسة بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يهنئ البابا ثيودروس بمناسبة ذكرى انتخابه على كرسى الإسكندر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 