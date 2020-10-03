رئيس ائتلاف دعم مصر يشارك في تحدي الكمامة: التهاون مرفوض

شارك النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى التحدى الذى أطلقه موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تحت شعار " تحدى الكمامة".

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن التهاون في التعامل مع فيروس كورونا مرفوض جملة وتفصيلا، ويُهدر الجهود التي بذلتها ومازالت تبذلها الدولة منذ بداية الجائحة، ومن الممكن أن يعرضنا لسيناريوهات غير مرغوب فيها، لافتا إلى أن كورونا مازال موجود ولم يختفى بعد، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى.

ويذكر أن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أطلق عبر حسابه الموجه لمستخدمى الموقع الشهير فى الشرق الأوسط، تحديا جديدا تحت شعار "تحدى الكمامة"، والذى يحث الناس من خلاله على ارتداء القناع الواقي "الكمامة" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر حساب "تويتر"، تغريده، اليوم السبت، كتب فيها: "تماشيًا مع التوجه العالمى لمواجهة الجائحة، نطلق #تحدى_الكمامة لنشر الوعى.. #ارتدى_الكمامة وشارك التحدى باستخدام وسم #تحدى_الكمامة".