وشددت جميع كنائس شبرا الشمالية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ونُظمت الخدمة لتكون كالتالى : "السبت لأولى وثانية ابتدائى، والأحد ثالثة ورابعة ابتدائى، الإثنين خامسة وسادسة ابتدائى، الثلاثاء إعدادى بنين، والأربعاء إعدادى بنات، والخميس ثانوى بنين، والجمعة ثانوى بنات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد توقف 6 أشهر .. عودة مدارس الأحد بكنائس شبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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