الكنيسة الكلدانية تصلى من أجل أندريه زكى





دعت الكنيسة الكلدانية فى مصر بشخص المدبر البطريركى الأب بولس ساتى، لرفع الصلوات بالشفاء العاجل للقس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إثر إصابته بوباء كورونا المستجد.

وأعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أمس الجمعة، إصابة رئيسها الدكتور القس أندريه زكى، بفيروس كورونا. وفى وقت سابق، اطمأن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، على صحة وسلامة القس الدكتور أندريه زكى.

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