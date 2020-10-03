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شاهد .. تسريب صوتى لابنة الهارب محمد على تهين فيه جدها وجدتها

أخبار مصرية محمد الحنبوصى 2020-10-03 22:04 تبليغ
شاهد .. تسريب صوتى لابنة الهارب محمد على تهين فيه جدها وجدتها
شاهد .. تسريب صوتى لابنة الهارب محمد على تهين فيه جدها وجدتها

وجاء الحديث كالتالى :"جدو مش راجل وطالع بيتكلم على ابنه فى برنامج يهاجمه.. وأنتم عايشين على خيره اظهروا على حقيقتكم". 

وقال الإعلامى أحمد موسى إن الألفاظ التى تم حجبها فى التسريب يُحاسب عليها القانون، مشيرا إلى الألفاظ التى ذكرتها  نتيجة التربية والنشأة التى تعلمتها من والدها الهارب. 

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