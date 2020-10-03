السقا وأمير كرارة يشاركان في تحدى الكمامة على تويتر

شارك كلا من النجم أحمد السقا وأمير كرارة في تحدى الكمامة، فى التحدى الذى أطلقه موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تحت شعار " تحدى الكمامة"، حرصا منها على حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، حيث نشرا عبر حسابتهم هاشتاج "تحدى الكمامة".

ويذكر أن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أطلق عبر حسابه الموجه لمستخدمى الموقع الشهير فى الشرق الأوسط، تحديا جديدا تحت شعار "تحدى الكمامة"، والذى يحث الناس من خلاله على ارتداء القناع الواقى "الكمامة" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر حساب "تويتر"، تغريده، اليوم السبت، كتب فيها: "تماشيًا مع التوجه العالمى لمواجهة الجائحة، نطلق تحدىالكمامة لنشر الوعى.. #ارتدىالكمامة وشارك التحدى باستخدام وسم تحدى_الكمامة".

بشار إلى ان العديد من رواد تويتر شاركوا عبر هاشتاج "تحدى الكمامة" عبر موقع تويتر، مشيرين أن الوقابة من فيروس كورونا ضرورية خصوصا في ذلك التوقيت حيث أصيب العديد من املواطنين في البلدان الأوربية وارتفعت معدلات الإصابة.