سناء السعيد لـ دوت الخليج: المرأة قاطرة التنمية وحصن الأمان للمجتمع

أوضحت الدكتورة سناء السعيد، عضوة القومى للمرأة ومقررة لجنة السياسات بالمجلس، أن دور المرأة المصرية السياسى، وضح جليًا فى فترة حكم الإخوان؛ حيث كانت المرأة مهمشة، وتتعامل كمواطن من الدرجة الثانية منذ عام 2011 إلى ثورة 30 يونيو، فعندما استشعرت الخطر؛ خرجت للميادين، وطالبت بإسقاط حكم الإخوان.

وأضافت "السعيد" فى تصريحات خاصة لصدى البلد وبعد الثورة اتخذت الدولة استراتيجية تمكين المرأة 2030 لتكون شريكا فاعلا فى التنمية.

وتابعت أن الدولة اهتمت بتمكين المرأة اقتصاديًا فبدأت تأهيلها لسوق العمل وأن تكون منتجة وصاحبة قرار ، كما حدث تمكين سياسى من خلال تشريعات وقوانين لصالح المرأة، ولدينا 25%من الحكومة المصرية سيدات ولدينا كوتة فى البرلمان والمجالس 25% وعلى رأس الجهاز التنفيذى سيدة محافظ وهذا يساعد فى التنمية.

وأشارت لحديث الرئيس أمام الأمم المتحدة منذ يومين عن المرأةودورها فى المجتمع وربط وجود المرأة بحقوق الإنسان له مردود على المجتمع المصرى.

ونوهت إلى أن المطالب بهدم الدولة فى الفترات الأخيرة زوبعة فى فنجان، والمرأة قاطرة التنمية وحصن الأمان للمجتمع، تستشعر الخطر وتهاجمه، ولفتت أنه على المرأة العبء الأكبر فى المجتمع المصرى وهى تتصدر المشهد فى الانتخابات.