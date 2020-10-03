خبير في الإدارة المحلية يطالب الحكومة بتوفير معدات كبس قش الأرز للمزارعين

قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية إن قضية حرق قش الأرز تقع على عاتق وزارة البيئة ووزارة الزراعة بالاشتراك مع الـ 27 محافظة من خلال مديرية الزراعة الموجودة في كل محافظة.

أضاف خبير الإدارة المحلية فى تصريحات لـ دوت الخليج ، أنه طبقاَ لـ قانون المحليات 43 لسنة 1979، فإن المسؤولين عن الـ 27 محافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة التعامل مع قضية قش الأرز، موضحًا أن هناك ضرورة لـ وجود تنسيق دوري أو شبه يومي لحل تلك الأزمة نظرًا لخطورتها الشديدة على البيئة.

وأكمل "عرفة" أن المزارعين في حاجة ماسة إلى معدات كبس قش الأرز حتى لا يضطروا إلى حرقها، مضيفًا أن تكاليف تلك المعدات باهظة الثمن ولا يستطيع المزارع سرائها، داعيًا الحكومة لتزويد المعدات أو تأجيرها للمتعهدين سواء كانت للشركات الخاصة أو الحكومية أو للمزارعين .

وحذّر خبير الإدارة المحلية من تجاهل قضية حرق قش الأرز، وما لها من آثار سلبية على المواطنين ، مشيرًا إلى أنها قد تؤدى لانتشار الأمراض الصدرية وتؤثر على الشعب الهوائية، كما تلوث الأطعمة التى تأتى بالسلب على صحة المواطنين.