مستشار الرئيس : التحذير من تناول مصل الإنفلونزا شائعة هدفها التضليل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الشائعات التى أثيرت ونسبت له حول التحذير من تناول مصل الإنفلونزا الموسمية "الفاكسين" ليس لها أساس من الصحة.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أنه أستاذ أمراض صدرية ويعلم تماما أهمية "الفاكسين"، وما أثير فهو نوع من التضليل والتشكيك والتزوير. وأوضح بأنه نصح فئات بعينها بالحصول على "الفاكسين" ليس هذا العام فحسب لكن منذ سنوات سابقة وقبل ظهور كورونا لأنه يقلل من شدة المرض، ونفى ما نشر على لسانه بأن من يتناول العقار يكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن من تداول هذه الأخبار استغل اسمه حتى يعزف المواطنون عن تناول العقار.

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