انت الان تتابع تفاصيل خبر أخصائي جراحة بمستشفى عزل إسكندرية.. فيروس كورونا أصبح عنيفاً ويرجح ظهور فصائل جديدة للفيروس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وفق تصريحات صحفية اليوم مع أخصائي الجراحة في مستشفى عزل العجمي بالإسكندرية، أشار الدكتور وليد عبد الغني في تصريحات لجريدة الشروق، أن فيروس كورونا أصبح عنيفاً، مضيفاً أن نوعية المرضى والأعراض تغيرت كثيراص الآن مقرنةً بما كانت عليه بداية الجائحة.

فيروس كورونا أصبح عنيفاً ويرجح ظهور فصائل جديدة للفيروس

وأشار عبد الغني إلى أنه في بداية جائحة فيروس كورونا كان أغلبية المصابين من كبار السن، ولكن الآن اختلف الوضع تماماً، حيث أصبح يأتينا مرضى من جميع الأعمار وغير مصابين بأي أمراض مزمنة.

وأضاف عبد الغني للشروق أن سلوك الفيروس الآن يتميز بالعنف، وهذا يعني أن الحالت المصابة تعرض لتدهور سلريع إن لم تتلقى العلاج بشكل سريع وحين ظهور الأعراض.

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ورحج عبد الغني أن يكون السبب في ذلك هو ظهور فصائل جديدة من فيروس كورونا، مع اختلافها من شخص إلى آخر، واستنتج عبد الغني ذلك من خلال التعلاملات اليومية مع مرضى كورونا.