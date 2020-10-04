انت الان تتابع تفاصيل خبر “تقرير أمريكي” حالة ترامب مقلقة والوضع خطير بعد إصابته بكورونا والأمور قد تتغير سريعاً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أفاد تقرير أمريكي لشبكة السي إن إن الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية الآن وظهرت عليه العديد من الأعراض، وذلك في تطور سريع لحالته الصحية بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا بالأمس.

وضع ترامب خطير وحالته مقلقة بعد إصابته بكورونا والأمور قد تتغير سريعاً

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلاً عن مستشار للرئيس الأمريكي، أن الحالة مقلقة وهناك العديد من المؤشرات على ذلك وأن الوضع خطير بالفعل، حيث أن ترامب يعاني الآن من تعب ونهك مستمر وضيق في التنفس.

ووفق مصادر أخرى بحسب ما نشره التقرير لأمريكي أن مسؤولي البيت البيت الأبيض يشعرون بقلق شديد بشأن صحة الرئيس دونالد ترامب.

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وأضافت هذه المصادر من داخل البيت الأبيض أنهم يخشون أن تتغير وتتطور الأمور بشكل سريع، مضيفاً أن حالتة ترامب أخطر من حالة قرينته، وسوف نوافيكم بمززيد من التفاصيل حول آخر تطورات الحالة الصحية لترامب.