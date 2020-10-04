أهم الأخبار .. تطورات خطيرة في الوضع الصحي لـ ترامب .. 59 تابوتًا أثريا جديدا بمنطقة سقارة .. وحكاية عمرو دياب مع حبيبته الأولى

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

59 تابوتًا أثريا جديدا لكهنة وعمال.. شاهد تفاصيل الكشف الأثري بمنطقة سقارة

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عن اكتشاف 59 تابوتا اثريا جديدا، بمنطقة آثار سقارة، لكهنة والعمال. .. للمزيد اضغط هنا

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

نشرت شبكة "CNN" الأمريكية تقريرا مقلقا عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يكشف خطورة حالته ومعانته من صعوبة فى التنفس... للمزيد اضغط هنا

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

فاجأ الهضبة عمرو دياب، الحاضرين في حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، ليلة أمس الجمعة 2 أكتوبر في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وأحيا آخر فقرات الحفل وسط تزاحم الكثيرون حوله. .. للمزيد اضغط هنا

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

أعرب أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تأييده للتصريحات التي أدلى بها حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الحالي، بشأن اللاعب مصطفى محمد مهاجم الأبيض... للمزيد اضغط هنا

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

علق "سيريل رامافوزا"، رئيس جنوب أفريقيا، على تعيين مواطنه "بيتسو موسيماني"، في مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفًا لـ السويسري رينية فايلر. .للمزيد اضغط هنا

أردوغان يهدد بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يقبل بأ خطوة من شأنها التسبب في مأساة إنسانية جديدة في مدينة إدلب بسوريا... للمزيد اضغط هنا