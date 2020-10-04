حقوقية: الرئيس أطلق على النساء عظيمات مصر وفى عهده انتهى التهميش

قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن المرأة كانت مهمشة قبل 2011، ولم تتمكن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ورغم أن برلمان 2010حصلت فيه على 64 مقعد بالكوتة لكنها كانت تعانى من التهميش ولم يكن لها أى دور .

وأضافت رباب عبده ل" دوت الخليج" أنه فى 2011 نزلت المرأة فى الميادين وشاركت بكامل طاقتها وكانت فى مقدمة المشهد، مما جعل العالم كله يعجب بمشاركتها فى الحياة السياسية وعرفت قيمة المرأة المصرية، لكن تم قبول ذلك بالإحباط ولم تقدر القيادة السياسية بدورها وفى عصر الاخوان تم تهميشها كليًا.

وأشارت إلى أنه فى ثورة 30 يونيو المرأة تصدرت المشهد خرجت مع الشعب للقضاء على الجماعة الإرهابية التى كانت تحكم مصر وكان لها دور فى اسقاط حكم الاخوان الارهابى، وشاركت بكثافة أكبر وتصدت بكل شجاعة للجماعة الإرهابية.

وتابعت أنه بفضل اقتناع القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بدور المرأة، حصلت على أكثر من 100 مقعد واستطاعت تغيير القوانين وحصلت على مكتسبات كثيرة وأثبتت مدى قدرتها على القيادة وتقلدت وظائف قيادية لم تصل إليها من قبل مثل منصب المحافظ ومستشارة للأمن القومى للرئيس وأصبح هناك لأول مرة ربع الحكومة من النساء" 8وزيرات"، وحصلت على 25%فى البرلمان والمجالس النيابية والمساواة فى الحقوق والواجبات مع الرجل فى الحياة الاجتماعية والسياسية فى نص المادة 13 المستحدثة على الدستور .

وأكدت أنه بالفعل تشهد المرأة عصر مزدهر بفضل الإرادة السياسية الواعية ، وتلا ذلك المشاركة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقامت وزارة التضامن بتسهيل لقطاع كبير من السيدات عمل مشروعات متناهية الصغر، وأصبح هناك شمول مالى للسيدات.

وفى عام 2017 أطلق الرئيس عام المرأة وبدأ الوصول لحلول واقعية لمشاكل المرأة المصرية، وأدى ذلك لأن ينظر العالم للمرأة المصرية بكل احترام وأصبح لها مكانة عالمية بجانب مكانتها المحلية.

وتطرقت الإرادة السياسية لمشاكل الختان والتحرش وحدث تغليظ للعقوبات فى القانون، وزادت المرأة ثقتها بنفسها وأقبلت على العطاء وذلك بفضل دور الرئيس الذى دعم المرأة فى جميع المجالات، وأطلق عليها "عظيمات مصر" لأنها الأمان والسند والقادرة على التغيير.