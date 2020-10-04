فيديو.. وزير التعليم العالى: لقاحان مصريان لكورونا جاهزان للتجارب السريرية

وأضاف عبدالغفار خلال لقاء لبرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر"، مساء أمس السبت، أن مصر عملت على أربعة لقاحات منذ بداية أزمة كورونا، قائلًا إن أحد هذه اللقاحات تخطى المرحلة الأخيرة من التجارب على الحيوان بنجاح فاق التوقعات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفه منذ بداية الأزمة بالوصول إلى لقاح مصر، موضحًا أن الشركة القابضة للأمصال واللقاح "فاكسيرا" كانت تنتج كما كبيرا من اللقاحات.

وأكد وزير التعليم العالى على أن مصر تمتلك من العلماء والباحثين والإمكانيات العلمية ما يمكنها من الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، مضيفًا أن الوزارة تتواصل مع هيئة الدواء ووزارة الصحة لمتابعة اللقاحات واعتمادها.