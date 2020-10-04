وأضاف عبر صفحته بفيس بوك، "أتمنى أن نركز على التعلم ولا ننشغل بالتقييم والدرجات".

وتابع: "إن كان السؤال ينطوى على خلفية الدروس الخصوصية فأكرر لكم لا حاجة لها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم : التقييم فى سنوات النقل سيكون مزيجا من أساليب متعددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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