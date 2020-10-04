أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التقييم في سنوات النقل سيكون مزيجا من أساليب متعددة، مضيفا أنه يتمنى التركيز على التعلم وعدم الانشغال بالتقييم والدرجات.

إغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائرى بالاتجاه القادم من الفيوم لمدة 3 أشهر، لإنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات، الأمر الذى يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق الواحات عند تقاطعه مع الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام باتجاه مدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام لمدة 3 أشهر، والتى تنتهى يوم السبت الموافق 2 /1 /2021.