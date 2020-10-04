مطار الغردقة يستقبل 3 رحلات أوروبية.. ووصول أول فوج سياحي فرنسي إلى مرسى علم

شهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين وصول عدد من الرحلات السياحية الجديدة القادمة من دول أوروبا، وذلك في ظل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

واستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم ثلاث رحلات جوية قادمة من كل من دولة سويسرا و فرنسا والتشيك ، وهى رحلة شركة إيزى جيت ( Easy jet) القادمه من العاصمة جنيف بسويسرا وعلى متنها ١٤٥ راكبًا، ورحلة شركة فلاي ايجيبت (Fly Egypt)القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها ١٦٣ راكبا ، وأيضا وصول ١١٥ راكبًا على متن رحلة شركة إير كايرو (Air Cairo) القادمة من العاصمة براغ بالتشيك ، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة .

كما استقبل مطار مرسى علم أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس لشركه فلاي إيجيبت وعلى متنها ٩٧ راكبا، حيث تعد الرحلة الأولى بعد استئناف السياحة الفرنسية إلى مدينة مرسى علم والتي توقفت منذ جائحة كورونا المستجد.

وتم الاحتفال باستقبال الطائرات بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والإستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، حيث قام فريق العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة ومرسى علم بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكذا إنهاء إجراءات الحجر الصحي والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وفى هذا السياق أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أن دعم الدولة المصرية لقطاعي الطيران والسياحة كان له عظيم الأثر وراء زيادة وانتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة وهو ما جاءت نتائجه سريعة وبارزة بعودة حركة الطيران والسياحة تدريجيًا.

ويأتي ذلك في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الطيران المدني من خلال التنسيق المثمر والدائم مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.