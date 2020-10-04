الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير الداخلية بالسماح لـ 84 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالسماح لـ ٨٤ مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.

وبحسب القرارات، سمح وزير الداخلية لـ ٤١ مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بينما سمح لـ ٤٣ آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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