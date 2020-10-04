الإسكان : 207.5 مـليون جنيه لخدمـات المياه والصرف بأسيوط والوادى الجديد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 207.5 مليون جنيه لخدمات المياه والصرف الصحى بمحافظتى أسيوط والوادى الجديد للقرى الأكثر احتياجا ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وللارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.





وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم تخصص 151,5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمناطق أبنوب والبدارى وساحل سليم وصدفا والقوصية ومنفلوط ومركز أسيوط، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 36 بئرا باستخدام الحفار الميكانيكى بجميع محطات المياه الارتوازية على نطاق المحافظة، وإحلال وتجديد جزئى للمحطات المرشحة بتوريد وتركيب طلمبات طاردة مركزية مختلفة الأنواع ولوازمها، فضلا عن توريد 15 مولدا، و200 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات، كما تم تخصيص 56 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالداخلة والفرافرة، وحفر 6 آبار للشرب بمراكز محافظة الوادي الجديد ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة )، وتوريد 6 مولدات، و10 طلمبات أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات و11 ماسورة قطر 6 بوصات، وتوريد 1500متر كابلات للطلمبات. وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن المبادرة استهدفت فى مرحلتها الأولى توفير خدمات مياه الشرب النقية، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لعدد (60) قرية مستهدفة بمحافظة أسيوط بتكلفة إجمالية 209 ملايين جنيه، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه بعدد (53) قرية من القرى المستهدفة بطول (35100) متر، وتنفيذ (35) بئرا بمحافظة أسيوط، بالاضافة إلى مد وتدعيم شبكات المياه بعدد (7) قرى من القرى المستهدفة بطول 64000متر، وتنفيذ (6) آبار بمحافظة الوادى الجديد، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد (8) قرى من المستهدف بمحافظة أسيوط وعدد (5) قرى بمحافظة الوادى الجديد، ليجنى ثمار تلك المبادرة 900 ألف مواطن.

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