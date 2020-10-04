وزيرة البيئة : نعمل مع البنك الدولى للحد من تلوث الهواء وآثار تغيرات المناخ

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جولة تفقدية لإجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام فى محافظة الغربية، تتضمن تفقد محاور العمل فى منظومة السحابة السوداء، وعدد من مواقع تجميع قش الأرز بعدد من مراكز المحافظة المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالى.





واستهلت الوزيرة زيارتها بالمشاركة فى حملة لفحص عوادم المركبات بمدينة طنطا، وتابعت خلالها إجراءات الفحص وتحدثت مع سائقى المركبات حول أهمية الضبط المستمر لعوادم مركباتهم، حفاظا على صحتهم والبيئة وتفاديا للمخالفات القانونية.

وفى بيان رسمى، اليوم الأحد، أكدت أن الوزارة تستمر فى التعاون مع الوزارات المعنية للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء من خلال 4 محاور، موضحة أن الحل ليس فقط فى القضاء على حرق قش الأرز كما هو شائع بأنه السبب الرئيسى للظاهرة، وأن هناك عوامل أخرى كانبعاثات عوادم السيارات والصناعات المختلفة.

وأشارت إلى أنها استهلت زيارتها لمحافظة الغربية بالمشاركة فى إحدى لجان فحص عوادم السيارات على الطريق، والتى تعد أحد المحاور المهمة فى منظومة السحابة السوداء، مشيرة إلى أن الشهر الماض تم فحص عوادم ما يقرب من 10 آلاف مركبة سواء نقل عام أو مركبات للمواطنين وتبين مطابقة 8 آلاف مركبة منهم للاشتراطات والمعايير البيئية، مما يعكس زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية ضبط عادم المركبات، ويحقق استجابة كبيرة منهم، خاصة أن العمل به يستمر على مدار العام وغير مرتبط بنوبات تلوث الهواء الحادة فقط.

كما أوضحت فؤاد، أن الجهود والتنسيق المستمر والخطة التى يتم اعتمادها من مجلس الوزراء بدعم من رئيس الوزراء، تم القضاء على 80% من ظاهرة السحابة السوداء، ويتم استكمال الجهود للسيطرة التامة عليها، خاصة أن تلك الفترة من العام تشهد طبيعة جوية تؤدى لتركز الملوثات فى الهواء، إلى جانب الطبيعة الجغرافية للقاهرة الكبرى، مما يتطلب استمرار جهود السيطرة على مسببات التلوث بالتوازى.

أضافت وزيرة البيئة أن التقدم بمشروع الحد من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار للبنك الدولى والذى تمت الموافقة عليه منذ يومين، كان أحد أهداف دفع الجهود الوطنية فى هذا المجال، والذى تم بالتعاون مع عدد من الوزارات، وسيبدأ العمل فيه بداية 2021، لمدة سبع سنوات بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وقطاع النقل فى القاهرة الكبرى.