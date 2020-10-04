عبدالعال يهنىء الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

وقال عبدالعال فى برقية بعثها إلى السيسى: "الرئيس عبدالفتاح السيسى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ‏ تهل علينا فى السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعاً، وهى ‏ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصرى ‏كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا ‏العربية شموخاً فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم ‏خاضت مصر معركة السلام". ‏

وأضاف: "إنه ليوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة فى أنصع صفحاته ‏فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلفوا عن عهد، وما نقضوا قسماً، هو الحفاظ على الأرض ‏والعرض.. لقد حرصتم منذ أودعكم الشعب أمانته أن تبقى قواتنا المسلحة قوية ‏مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحنى أمامها الجباه إجلالاً وإكبارا".‏

وتابع: "أوجه تحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، الذى مثل حائط الصد فى ‏التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب ‏والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار ‏الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة ‏فى تعقبهم لخفافيش الظلام، المفسدون فى الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر ‏الطيبة، وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة".