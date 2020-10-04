رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.





وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، فى برقيته، عن تقديم أخلص التهانى القلبية للفريق أول محمد زكي، ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، مقرونة بأطيب التمنيات، بهذه المناسبة العظيمة التى قدم فيها رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم؛ دفاعا عن الوطن وذودا عن حريته وكرامته. ودعا الدكتور مصطفى مدبولى الله عزو جل أن يحفظ رجال القوات المسلحة، وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، درعا واقيا للوطن ضد محاولات العبث بأمنه واستقراره، وحفظا لمسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها مصرنا الغالية فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

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