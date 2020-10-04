عهد على العمل والعطاء.. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في برقية بهذه المناسبة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس السيسي، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على رئيس الجمهورية، بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار.

وعاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة العمل والعطاء؛ لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه المناسبة الخالدة، التي سطّرها بأحرف من نور جيش مصر العظيم، ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيمانا ويقينا بأنهم أصحاب الحق، ليصنعوا ملحمة أكتوبر المجيدة، ويتوجوا كفاح الشعب المصريّ العظيم بإعلاء شموخه وإرادته، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.