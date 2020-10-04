شعراوى يتابع مع الغضبان مستجدات المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وذلك بمقر الوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بسير العمل فى المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتى تضم 429 مصنعًا وجهود جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين والاستفادة من الفرص الموجودة، بما يسهم فى إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد اللواء محمود شعراوى على إهتمام الوزارة بملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم بمختلف المحافظات علي أكثر من محور ، والاستفادة من الميزة التنافسية التى تتمتع بها المحافظات والتى تأتى على رأسها بورسعيد في ظل امتلاكها للعديد من القدرات الصناعية الكبرى والتى تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجيستيا لنفاذ الصادرات المصرية للخارج.

وقال اللواء عادل الغضبان إن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة فى القطاع الصناعي وإقامة المشروعات الصناعية العملاقة ومن بينها أكبر مصنع بالشرق الأوسط لإنتاج إطارات المركبات ابتداء من الدراجات النارية وحتى المعدات الثقيلة والجرارات.

وأكد اللواء عادل الغضبان حرصه علي تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد وتذليل أي معوقات تواجههم بما يخدم جهود الدولة في هذا الشأن.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بجهود المحافظة في هذا الملف المهم لتوفير فرص عمل للشباب، وكذا التنسيق الذي يجري مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل لأبناء بورسعيد.

كما استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة والتى شهدت طفرة كبيرة فى المستوى الطبى والرعاية الصحية للمواطن خلال الفترة الماضية، حيث تم الإشارة إلى أن المنظومة الجديدة تسير بصورة جيدة وبإشادة كبيرة من مواطنى بورسعيد الذين شعروا بالطفرة التى شهدتها المحافظة فى هذا القطاع الهام منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى للمنظومة بالمحافظة فى نهاية عام 2019 وحتى الآن.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت انجازًا في أقل من عام منذ بدايتها بالقضاء علي قوائم الانتظار في عمليات القلب المختلفة، مشيرًا إلى تحقيق بورسعيد انطلاقة في مشروع التحول الرقمي على مستوى مصر.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى مختلف المجالات التي تهم المواطنين بما يساهم في تحسين الخدمات، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية والتي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية ، كما تم متابعة ملف تطوير وتجميل الشوارع والميادين بالمحافظة وخلق محاور مرورية جديدة والتى لاقت استحسان مواطني ببورسعيد والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.