محافظ بورسعيد: 2221 طلب تصالح مع مخالفات البناء حتى الآن

اجتمع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وذلك بمقر الوزارة.

وشهد اللقاء متابعة موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن ، حيث أشار اللواء عادل الغضبان الي التخفيضات التي قامت بها المحافظة في أسعار التصالح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف علي المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي ، مشيرًا إلي أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وصلت إلى حوالي ٢٢٢١ طلب .

وأكد اللواء عادل الغضبان أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء طول أيام الأسبوع مع تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للراغبين في التصالح وتذليل أي عقبات تواجههم لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

كما عرض محافظ بورسعيد موقف تقنين الأراضي وجهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية فرض سيادة القانون وعدم السماح بعودة أى تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة في بورسعيد أو القيام باَي مخالفات مباني جديدة والإزالة الفورية لها .

كما شهد الاجتماع أيضًا استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة وعلى رأسها إنشاء مدفن صحى آمن للتخلص من المخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية استمرار جهود رفع المخلفات والاشغالات من كافة الأحياء لإظهار المحافظة بالمستوى الحضارى والسياحي الذي تستحقه خاصة في إطار مشروعات تطوير وتجميل الميادين الرئيسية والحدائق التي تم الانتهاء منها خلال العام الجاري .

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع محافظ بورسعيد جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء وتجهيز كافة المعدات والماكينات لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وفقًا للخطط الموضوعة لذلك .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن خاصة في ظل الاستعداد للعام الدراسي الجديد والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل دورى .