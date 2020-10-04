رياح محملة بالأتربة بالصعيد.. الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الاثنين،طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس، مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية معتدل ليلا يصاحبه أمطار خفيقة على عدة مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويبقى الطقس حار على محافظات الصعيد يصاحبه أمطار خفيفة على عدة مناطق يصاحبه رياح محملة بالاتربة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى و24 للصغري، السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغري 28، شمال الصعيد 34 للعظمى و 24 للصغري، جنوب الصعيد 37 للعظمى و27 للصغري.