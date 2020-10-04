وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه من المقرر أن تستمر أعمال القوافل الطبية حتى مساء الغد. فيما يتم الكشف والعلاج مجانًا فى تخصصات: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تطلق 3 قوافل طبية إلى محافظات القاهرة وأسيوط وأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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