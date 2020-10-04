القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين – متحف بورسعيد)، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجانًا للجماهير يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر الجارى مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

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