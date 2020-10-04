نشارك في المشروعات القومية.. رئيس أبو زعبل للصناعات الهندسية: لدينا أكبر مصنع في الشرق الأوسط لدرفلة الصلب.. ومستعدون لتبني اختر...

كشف المهندس إميل حلمى إلياس، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية "مصنع 100 الحربى"، عن تفاصيل أكبر مصنع لدرفلة الصلب بالشرق الأوسط.
وتحدث إميل حلمي عن منتجات المصانع الحربية، وكذلك الحديث عن إسهامات الشركة فى تنفيذ الخطة القومية لتطوير الطرق والكبارى ومنتجات الشركة من الصلب والألواح المدرفلة على البارد والساخن.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية "مصنع 100 الحربى"، أن مهمة شركة "أبو زعبل للصناعات الهندسية" تتمثل فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمدافع المتوسطة والثقيلة، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط لدرفلة الصلب على الساخن والبارد.
وقال إن الشركة على استعداد دائما لتبني اختراعات الشباب وتنفيذها في مجال الحديد والصلب، مشيرًا إلى أنه يدخل إنتاج الشركة في العديد من المشروعات القومية الهامة، مضيفًا: "نستهدف تطوير وتحسين المنتجات طبقا للمواصفات القياسية العالمية".
ونوه إلى أن الشركة حاصلة على شهادات الآيزو للجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، وتنتج الشركة مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوى، كما تنتج الشركة خزانات المياه والوقود الرأسية بمزايا تنافسية فى الجودة والسعر.
وتساهم الشركة فى مشروعات قومية كثيرة منها "تطوير محور المحمودية - حقل ظهر - مشروعات تطوير هيئة قناة السويس".
وأوضح أن شركة "أبو زعبل للصناعات الهندسية" - إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي- صدر قـرار تأسيسها في عـام 1974، وأعيـــد إفتتاحهـــا فى 24 يوليو 1983، وبدء إنشاء وحدة الصلب فى عام 1993 بهدف توفير مستلزمات إنتاج المدافع (المتوسطة والثقيلة) محليًا وبداية الإنتاج كانت فى سبتمبر 1996، وتطور التصنيع الحربي للشركة لتنتج النوعيات المختلفة من الصلب المخصوص، خاصةً صلب الأسلحة، كما تنتج الشركة كباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والمدفع 23 مم ثنائي م ط والهاوتزر122 مم د30 والهاوتزر 155 مم – 52 عيار ومجموعة السلاح 120مم للدبابة م1أ1 وكذا القبة الرادارية م59، ولأن إمكانيات الشركة تتيح تصنيـع العديـد من المنتجـات الهندسية أصبح للشركة إسهامات في تنفيذ عدد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية من خلال إنتاج مختلف مقاسات الصلب التي تدخل في إنشاء ورفع كفاءة الكباري والطرق وغيرها.
وقال المهندس إميل حلمى إلياس، رئيس مجلس إدارة الشركة،: "الشركة تم إنشاؤها على مساحة 730 فدانا تقريبًا لتلبية احتياجات القوات المسلحة من أصناف الأسلحة والمدافع المتوسطة والثقيلة".
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية أن الشركة تنتج العديد من المنتجات المدنية مثل مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، ومن أهم هذه المكونات ماكينة التقطيع والتقليب وهى إحدى المعدات الرئيسية بمصنع تدوير القمامة، وتابع حديثه عن إنتاج معدات حماية البيئة.
وأضاف أن الشركة تنتج المنخل الناعم المتحرك لغربلة المواد العضوية بعد عملية الكمر والإنضاج لإنتاج سماد ناعم، مشيرا إلى أن المنخل من أهم المعدات الرئيسية في مصانع تحويل القمامة إلى سماد، حيث إن هذه المعدة تعمل بقدرة 2 محرك كهربائي (بقدرة 4 كيلو وات لكل محرك)، بالإضافة إلى المنخل الخشن الثابت، والذي يستخدم في غربلة القمامة بعد فرزها وفصل المواد العضوية عن غيرها وهو من أهم المعدات في أي مصنع تحويل قمامة إلى سماد.
ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن خزانات المياه الرأسية تعد من أهم منتجات الشركة التي تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة من حيث الجودة والأسعار، حيث تُستخدم في تخزين المياه بسعة 400م3 وهي مطلية من الداخل بمادة "الايبوكسى" المقاومة للصدأ والتآكل طبقا للمواصفات القياسية لمياه الشرب، كما تنتج الشركة خزانات الوقود التي تتميز بالصلابة ويتم أيضًا دهانها بمادة "الايبوكسى" المقاومة للصدأ بسعة تخزينية من 5 - 60م3.
وأوضح أن الشركة تنتج أيضًا أنواعا مختلفة من الصلب فى صورة كتل وعروق من أنواع "صلب كربوني – صلب سبائكي - صلب لكراسي المحاور - صلب عدة – صلب عالي الإجهاد"، حيث تستخدم كتل الصلب في إنتاج الأعمدة والبلاطات بواسطة الطرق الحر، ومنها كتل ودرافيل صلب كربوني معالج حراريا بأوزان تصل إلى 8 أطنان وطول 6 أمتار بقطر 450 مم، بالإضافة إلى كتل صلب سبائكي يصل وزنها من 8 حتى 10 أطنان بأطوال من 1.5 متر حتى 2 متر وقطرها يبلغ من 400 مم إلى 1000مم، وتستخدم هذه المنتجات في العديد من الصناعات الهندسية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة، ومن أبرز هذه المشروعات المشاركة في خطة الدولة للتنمية المستدامة من خلال تدبير المستلزمات والخامات من الألواح المدرفلة على الساخن المطابقة للمواصفات القياسية والعالمية، والمستخدمة في بعض المشروعات مثل "محور المحمودية – حقل ظهر 1– معامل تكرير البترول بأسيوط لصالح بتروجيت- مشروع مستودعات الوقود الإستراتيجية لوزارة البترول".
وساهمت الشركة أيضًا في تنفيذ الخطة القومية لتطوير الكباري والطرق، وذلك من خلال تدبير المستلزمات والخامات من الألواح المدرفلة على الساخن في إنشاء(كوبري العبور – كوبري البدرشين – كوبري المشير – كوبري القطامية – القطاع السابع للنوبارية – كوبري التوفيقية)، كما
تشارك في تنفيذ مشروعات لصالح هيئة قناة السويس من خلال تدبير المستلزمات والخامات من الألواح المدرفلة على الساخن المطابقة للمواصفات القياسية والعالمية والمستخدمة في إنشاء كباري معديات حمولة 70 طنا.
وكشف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة على استعداد لتبني أفكار الشباب الجاد وتنفيذها على أرض الواقع، حيث تفتح الشركة أبوابها أمام اختراعات الشباب وتدريب شباب الجامعات المصرية، حيث يتم استقبال الطلبة من كليات الهندسة من جميع أنحاء الجمهورية للتدريب داخل الشركة في فترة الصيف وذلك لتأهيلهم لخوض غمار سوق العمل وأيضا سد احتياجات المصانع المختلفة من التخصصات المطلوبة.
وعن خطيّ الدرفلة على الساخن والبارد بالشركة ومراحل الإنتاج بهما، استكمل "حلمى" حديثه قائلا: "في عام 2005 تم افتتاح خطين لإنتاج الصلب المدرفل على الساخن والبارد من كتل سمك حتى 35 سم إلى ألواح مدرفلة على الساخن بسمك حتى 6 مم وعرض 3.5 متر وهو ما تنفرد به شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية عن غيرها من الشركات، وخط الدرفلة على البارد ينقسم إلى أربع مراحل هي إعداد اللفائف وتجهيزها بالغسيل بالأحماض داخل الأحواض وتعتمد في الدرفلة على الشد والضغط دون تسخين ثم توضع في الأفران لإجراء عملية التخمير والمعالجة للسطح وحمايته من الصدأ على درجة (560) درجة وتجهيزه ليكون قابل لعمليات التصنيع، ويبلغ وزن اللفة الواحدة (20) طنا، وتدخل هذه اللفائف في صناعة الغسالات والثلاجات والمراوح وتستخدم في إصلاح الكباري وفي صناعة السيارات وأدوات المطبخ والتكييفات، وجميع الماكينات في الخط متطورة جدا ويتم التحكم فى جميع مراحل الإنتاج لخطى الدرفلة على الساخن والبارد من خلال أنظمة تحكم رقمي.
وتابع: "الجميع بالشركة يقوم بعمله على أكمل وجه وكل شخص له دور مكمل للآخر، ونطبق هنا مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، ويعد دخول منتجات الشركة في العديد من المشروعات القومية بمثابة حافز للعمال لتقديم المزيد من الجهد، فعلى الرغم من أن درجة الحرارة في الأفران بخط الدرفلة على الساخن تصل إلى (1250) درجة ولكن رغم ذلك يشعر العمال بالرضا عن العمل الموكل إليهم فيتم إدخال كتل الصلب ذات التخانة العالية التي تصل إلى 35 سم إلى الأفران ويتم رش الماء عليها بعد خروجها من الأفران، ثم تمر بعدد من المراحل وتدخل الفرن أكثر من مرة حتى تصل إلى التخانات المطلوبة ولا تُطرح بالأسواق إلا بعد التأكيد على اجتيازها متطلبات الاختبار والفحص طبقا لمتطلبات الجودة".
"وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج الصلب (30) ألف طن/سنويا، وخط الدرفلة على الساخن (28) ألف طن، وخط الدرفلة على البارد (15) ألف طن، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة فصل الغازات (غاز أكسجين، نيتروجين، أرجون) عدد (6) مليون لتر".
واكمل رئيس مجلس إدارة الشركة: "تضم الشركة 2050 عاملا، ويتم توفير خطوط مواصلات ونظام للعلاج ورحلات ترفيهية خاصةً في فصل الصيف إلى مصايف خاصة بالشركة والنوادي والدور التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كما يتم تنظيم دورات تدريبية داخل المصنع وخارجه بصفة دورية حتى يواكب العمال والمهندسين أحدث طرق التطور التكنولوجي في الدرفلة، وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة لجميع العاملين".
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية أن نظام الجودة بالشركة يعتمد على متطلبات نظام الآيزو 9001، وهدف الجودة هو تطوير وتحسين المنتجات والخدمات لتحقيق متطلبات عملاء الشركة مع الالتزام التام بمعايير الجودة البيئية والسلامة والصحة المهنية.
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