مختارات من حلو الكلام.. افتتاحية البابا تواضروس في العدد الجديد من مجلة الكرازة

صدر عدد جديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ، حيث يحمل الغلاف أيقونة قبطية للقديسين كبريانوس أسقف قرطاجنة ويوستينا وذلك بمناسبة تذكار استشهادهما في ٢١ توت الموافق الأول من أكتوبر.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " مختارات من حلو الكلام" حيث تضمنت مجموعة منتقاة من أقوال الآباء وروائع الحكم والأمثال في شتي جوانب الحياة.

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أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا متاؤس حول صلاة التسبحة بعنوان " عمق التسبحة في كنيستنا القبطية"، كما أستعرض نيافة الأنبا سرابيون حياة القديس موريس بمناسبة تذكار استشهادة في ٢٥ توت، وواصل نيافة الأنبا رافائيل حديثه عن "علامات قبل المجئ الثاني ٢" بمقال حمل ذات العنوان.

وتأمل نيافة الأنبا مارتيروس في أيقونة الطفل يسوع المسيح بعنوان " الطفل عتيق الأيام"، كما تواصل المجلة نشر صور وبيانات أوائل الثانوية العامة بمختلف الإيبارشيات.

كما تضمن العدد الجديد مجموعة من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة، لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.