هنأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتورة هبة حسن الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة على مشاركتها ضمن 366 خبيرا لوضع رؤية ودراسة تم اعتمادها من قبل البرلمان الإنجليزي ، حول تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الفترة من عامين إلى الـ 5 أعوام المقبلين.

وأشارت الأكاديمية - في بيان أصدرته اليوم /الأحد/ - إلى أن هذه الرؤية تشكلت بعد تحليل الاستبيان الذي طرحه مكتب البرلمان الإنجليزي للبحوث والتكنولوجيا وشارك فيه خبراء بمجالات عديدة منها التوظيف والرعاية الصحية والاجتماعية والبحث والتطوير والمجتمع والبيئة الطبيعية والتعليم والفنون والثقافة والرياضة والبنية التحتية والجريمة والعدالة. وأوضح البيان أن الأكاديمية أصدرت دراسة مفصلة عن أولويات واستعدادات البحث العلمي لمرحلة ما بعد الكورونا في مصر ، وعبرت الدراسة عن رؤى وخبرات العلماء المصريين من أعضاء المجالس النوعية العشرين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتداعيات ما بعد كورونا. ولفت الى أن الدراسة تضمنت خريطة الوضع الحالي والدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا وأهم المشروعات القومية المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة في قطاعات التعليم والصحة والدواء والزراعة والغذاء والطاقة والبيئة والمياه والعمران والنقل والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والإنسانية والأخلاقيات للتغلب على الأزمة. وأكد البيان أن آراء الخبراء في الدراسة التي اعتمدها البرلمان الإنجليزي والدراسة التي صدرت من أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا توضح أن تداعيات الوباء على القطاعات الرئيسية للدول كالصحة والتعليم والعمران واحدة بغض النظر عن اختلاف الثقافات والبعد الجغرافي ، وهو ما يعضد أهمية تضافر الجهود الدولية لتخطي توابع الجائحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عالمة مصرية تشارك 366 خبيرا في دراسة معتمدة من البرلمان الإنجليزي حول تداعيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.