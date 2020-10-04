عاجل .. فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

أعلن العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعى، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير، احتفالاً بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر.





وقال، فى بيان عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية متحف العلمين ومتحف بورسعيد، ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجانا للجماهير، يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر الجارى، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والإحترازية". وأكد أن ذلك يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب، وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

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