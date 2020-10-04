صور .. الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحى فى 4 محافظات

انطلقت اليوم الأحد، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف إلى محافظات الإسكندرية، وجنوب سيناء، والدقهلية، وكفر الشيخ، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع التاسع على التوالى.





وحسب بيان رسمى لـ وزراة الأوقاف، أكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية خلال التوزيع، وعدم تصوير أحد. كما شددت الغرفة، على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، منعًا لتفشى فيروس كورونا.

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