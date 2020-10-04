صور .. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 4 رحلات جديدة من أوروبا

واستقبل مطار الغردقة الدولى، رحلة شركة إيزى جيت "Easyjet" القادمة من العاصمة جنيف بسويسرا وعلى متنها 145 راكباً، ورحلة شركة فلاى إيجيبت "Fly Egypt" القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها 163 راكبا، وأيضا وصول 115 راكباً على متن رحلة شركة إير كايرو (Air Cairo) القادمة من العاصمة براغ بالتشيك، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة.

واستقبل مطار مرسى علم أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس لشركة فلاى إيجيبت، وعلى متنها 97 راكبا، حيث تعد الرحلة الأولى بعد استئناف السياحة الفرنسية إلى مدينة مرسى علم والتى توقفت منذ جائحة كورونا المستجد.

وجرى الاحتفال باستقبال الطائرات بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، وقام فريق العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة ومرسى علم بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذا إنهاء إجراءات الحجر الصحى، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعى حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وفى هذا السياق، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن دعم الدولة المصرية لقطاعى الطيران والسياحة كان له عظيم الأثر وراء زيادة وانتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة وهو ما جاءت نتائجه سريعة وبارزة بعودة حركة الطيران والسياحة تدريجياً.

يأتى ذلك فى إطار المجهودات التى تبذلها وزارة الطيران المدنى من خلال التنسيق المثمر والدائم مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.