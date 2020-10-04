الأعلى للقضاء يهنئ رئيس الوزراء بذكرى انتصارات أكتوبر

أرسل المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.





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