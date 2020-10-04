القوات المسلحة تنظم مشروعا لإدارة الأزمات والكوارث بالدقهلية ودمياط

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، اليوم الأحد، مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظتى الدقهلية ودمياط، بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات و الكوارث بالمحافظات.





يستهدف التدريب العملى المشترك الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الجهات والأجهزة المختلفة وتنسيق الجهود واستغلال الإمكانيات المتاحة بالمحافظة وبيان مدى جاهزيتها، والتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لتوفير إمكانيات القوات المسلحة حال الطلب للتصدى للكوارث والأزمات الطارئة وإزالة الأثار الناتجة عنها. ويشرف على التدريب العملى المشترك على فرض سيناريوهات مختلفة للكوارث والأزمات التى قد تتعرض لها المحافظة، للوقوف على مدى إستجابة المحافظة واستعداد أجهزتها المختلفة فى مجابهتها منفردة أو بالتعاون مع المحافظات المجاورة أو القوات المسلحة حال الطلب. كما تم المرور على اصطفاف المعدات و المركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها وكذا معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميدانى، وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم و أرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصر.

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