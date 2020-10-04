الأعلى للقضاء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

أرسل المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر. وجاء في البرقية: "يطيب لي أن أتوجه لفخامتكم بأصدق التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد الذي سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال القوات المسلحة المصرية البواسل مع أصدق التمنيات بالتوفيق في أداء رسالتكم داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة دومًا بالاستقرار والتقدم والرقي وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وكل عام وسيادتكم والشعب المصري بخير".

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