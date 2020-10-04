الإنتاج الإعلامي تحذر من الزج باسمها في إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

حذّرت مدينة الإنتاج الإعلامي من محاولات الزج باسمها من قبل بعض الأشخاص ممن يقومون بعمل إعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي باسم مدينة الإنتاج فى الترويج لاستضافة عدد من المشاهدين لعرض منتجاتهم أو عمل برامج تدريبية لهم مقابل أجر.
وقد تمكنت الأجهزة المعنية بأمن مدينة الإنتاج الإعلامى من رصد إعلان علي "الفيس بوك" بقيام أحد الأفراد بتسهيل إستضافة المشاهدين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي مقابل مبالغ مالية (دون تحديد إسم القناة الفضائية) ومستخدما في ذلك إسم مدينة الإنتاج الإعلامي دون وجه حق , وبالفعل تم ضبط هذه الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها
وتؤكد مدينة الإنتاج الإعلامي عدم مسئوليتها عن مثل هذه الإعلانات الوهمية، حيث إن أي إعلان ترغب المدينة في نشره يتم من خلال الطرق الرسمية والوسائل الإعلامية المعروفة .
وأهابت المدينة بالعُملاء والمتعاملين معها والجمهور, توخي الحذر تجاه مثل هذه الإعلانات غير القانونية، وعدم الانسياق ورائها والتأكد من مصدرها .
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