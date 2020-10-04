طالب بالتركيز على الأبحاث التطبيقية .. وزير الزراعة يؤكد أهمية دور مركز البحوث الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن مركز البحوث الزراعية يضم نخبة متميزة من الكوادر البحثية، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من الابحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في حل المشكلات التى تواجه القطاع الزراعي والعمل في اطار الرؤية الاستراتيجية للدولة وخاصة فيما يتعلق بقضايا تحديث الري وانتاج تقاوي الخضر وتحسين السلالات الوراثية للمواشي والنهوض بالمحاصيل الاستيراتيجية والحصر التصنيفي والتوسع الافقى والرأسي.

وقال "السيد القصير" خلال رئاسته اجتماع مجلس ادارة مركز البحوث الزراعية، انه لاول مرة يكون هناك حصر لمراكز تجميع الالبان والتي بلغ الاجمالي حوالي 862 مركزا على مستوى الجمهورية بالاضافة الى الاهتمام برفع كفاءة الاصول غير المستغلة وتصنيفها وتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها.

وأشار الوزير الى الجهود المبذولة لتطبيق منظومة الكارت الذكي حيث يستطيع المزراع حاليا استخدامه في سداد كافة الفواتير والمشتريات بعد اضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت.

وشدد وزير الزراعة على دعم البحوث الزراعية ولكن شريطة ان تكون تطبيقية ويتم الاستفادة منها على ارض الواقع وليست نظرية فقط، مطالبا بالاهتمام بتسويق منتجات مركز البحوث وفتح منافذ جديدة وتوفير مستلزمات الانتاج للمزراعين باسعار مخفضة وتسهيل اجراءات تسجيل الاصناف الجديدة لتشجيع الباحثين.

ووجه وزير الزراعة بأن يكون لكل معهد ومعمل خطة محددة المعالم والاهداف والمدة الزمنية على ان تخضع للمراجعة والتقيم كل ثلاثة أشهر، مؤكدا ان الوزارة حاليا تولى اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي.

واشار الى بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن والذي يستهدف التوسع في زيادة ميكنة الخدمات الزراعية.

وبحث الاجتماع بعض الموضوعات الادارية المتعلقة بالعاملين في مركز البحوث الزراعية.