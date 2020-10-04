«تسويق السياحة الثقافية»: كشف سقارة فصل جديد من أسرار الحضارة المصرية

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن إعلان د.خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن الكشف الأثري الجديد بجبانة سقارة هو فصل جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، ويعبر عن قدرات المصريين في الماضي و الحاضر، لافتا إلي أن البعثة التي قدّمت ذلك الاكتشاف الأثري الجديد وفريق العمل هو مصري خالص برئاسة د. مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، وهو فريق استطاع أن يواصل العمل في ظل ظرف استثنائي يمر به العالم أجمع .

كما أكد «عثمان» أنه بالرغم من كل التحديات التي تواجه صناعة السياحة و السفر، إلا أن مصر بتفردها تملك تراثا حضاريا متفردا يمكنها أن تقدم تجارب سفر فريدة في ظل مقصد سياحي آمن بفضل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر.

كما أشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلي أن وزير السياحة و الآثار استطاع أن يبرهن للعالم علي حجم إبداع المقصد السياحي المصري في فترة قصيرة من خلال زيارة السفراء للاحتفال بيوم السياحة العالمي في شرم الشيخ ، و بالأمس دعوتهم للمشاركة في ذلك الاكتشاف الرائع لجبانة الأقصر.

ودعا «عثمان» إلي تنظيم زيارات افتراضية لجبانة سقارة بهدف تنشيط حركة السياحة الثقافية، مؤكدا أن الزيارات الافتراضية تجعل المقصد السياحي دائما في الدائرة الأولي لاختيارات السائح عندما يفكر في السفر من جديد، مطالبا رواد مواقع التواصل الاجتماع مشاركة الفيديوهات و الصور التي تروج لمنتجات السياحة المصرية .

ولفت «عثمان» إلي أن دعم صناعة السياحة و السفر لا يقف عندها فقط لكنه يصل لدعم 74 صناعة أخري ترتبط بالقطاع و تساهم في الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب.