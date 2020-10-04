محافظ المنيا: استقبال 108 آلاف طلب للتصالح وفرق لمتابعة المراكز التكنولوجية

تابع اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بمدينة المنيا فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث وصل إجمالى عدد الطلبات إلى 108 آلاف و153 طلبا للتصالح على مخالفات البناء.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، وذلك لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية، من خلال تشكيل فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجى مختص بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية عقب لقاء مجلس المحافظين الأخير عبر تقنية الفيديوكونفرنس، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع الى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التى تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت فى تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الاعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.

كما وجه المحافظ، مديرى المراكز التكنولوجية ، بتسليم نموذج "3" لرؤساء القرى وتسليمه للمواطنين فى قراهم ، وذلك للتخفيف عن المواطنين ومنع الزحام والتكدس وانتظار المواطنين لساعات طويلة داخل المراكز التكنولوجية ، حيث يعد نموذج 3 بمثابة شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع له المواطن بقيامه بتقديم طلب التصالح عن الأعمال المخالفة عن العقار، ويوضح أيضا بها المستندات التى قدمها المواطن .

وأكد المحافظ، على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع فى التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات، مؤكدا أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.