تغطى نصف احتياجات الغربية.. وزيرة البيئة تفتتح محطة جديدة لمعالجة النفايات

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الأحد، محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالقضابة فى محافظة الغربية، والتى تم تنفيذها من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، بحضور الدكتور طارق العربى، مدير المشروع، وسيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور محمد بيومى، مساعد الممثل المقيم للبرنامج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





ووفق بيان رسمى، اليوم، أكدت اهتمام وزارة البيئة بكل أنواع المخلفات ومنها النفايات الطبية وطرق وكيفية التعامل مع هذه المخلفات التى تصدر عن المنشآت والمستشفيات الصحية، مشيرة إلى أن إنشاء هذه المحطة النموذجية يأتى انطلاقا من دور وزارة البيئة فى تنفيذ المشروعات الإسترشادية لأفضل الممارسات البيئية وأحدث التكنولوجيات المتاحة للتخلص من النفايات الطبية ووقف تداولها من قِبل غير المتخصصين وعمليات حرقها بطرق غير سليمة بيئياً، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة وتنفيذا لبرنامج الحكومة فى دعم البعد البيئى الذى يمثل محوراً أساسياً فى رؤية مصر2030.

وأضافت، أن تكلفة إنشاء المحطة بلغت حوالى 20 مليون جنيه مصرى وبطاقة حوالى 5 طن يوميا والتى تغطى تقريبا نصف احتياجات محافظة الغربية، مضيفة أنه يمكن استيعاب كافة المخلفات الطبية بالمحافظة إذا تم تشغيلها على فترتين خلال اليوم مع مراعاة عدد من الاشتراطات منها الفرز الصحيح للنفايات داخل المستشفيات وعدم وضع القمامة على النفايات الطبية والتاكد من عمليات النقل والوزن وعمليات التخلص مؤكدة على انه تم تدريب عدد من الموظفين داخل المستفيات التابعة لوزارة الصحة وتدريب فريق كامل داخل هذه المحطة لكيفية التعامل مع المحطة وكيفية النقل والتعقيم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه يمكن الاستفادة من الموقع الالكترونى الذى تم إطلاقه لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التى تمّت معالجتها وتعيين مسؤول عن النفايات الطبية بكل منشاة صحية وتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكترونى الخاص بتلك النفايات.

وأضاف الدكتور طارق العربى، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، أنه تم اختيار محافظة الغربية لتطبيق هذا المشروع التجريبى لحل مشكلة عدم وجود ظهير صحراوى للمحافظة، الأمر الذى يستدعى نقل النفايات الطبية نحو 120 كم يوميا لمعالجتها والتخلص منها تخلص آمن، كمشروع استرشادى يهدف إلى التوسع فى استخدام التكنولوجيا بمنشآت الرعاية الصحية فـى محافظات الجمهورية، فضلاً عن أن المشروع يدعم وضع الهيكل التنظيمى لتشغيل المحطة والمتطلبات الفنية والمؤهلات ومسئوليات العناصر الوظيفية ومؤشرات الاداء لفريق العمل، إلى جانب تدريب فريق الاشراف والعمال القائمين على تشغيل المحطة المعالجة المركزية.

وأكد سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن تكنولوجيا الفرم والتعقيم تعتبر من أكثر تكنولوجيات معالجة النفايات الطبية أمانا وانتشارا وتساعد فى تحسين جودة الهواء عن طريق الحد من الانبعاثات الغازية الناتجة من المعالجة بالترميد ووفقا للمواصفات العالمية، التى تحددها الإتفاقيات البيئية الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لمحافظة الغربية والتى شملت تفقد لجنة فحص عوادم المركبات بمدخل مدينة طنطا، أضافة إلى تفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز وعمليات فرم وكبس قش الارز، وذلك بحضور محافظ الغربية وقيادات وزارة البيئة والمحافظة.